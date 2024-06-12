2024 Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810968

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108810968 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 138 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 370,68898
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 138
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 151.732
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810968
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,68898
Başarı Sıralaması: 151.732
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 138
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,03336
Başarı Sıralaması: 145.545
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 315,37841
Başarı Sıralaması : 137.552
Kontenjan 2021 : 130+4
Yerleşen 2021 : 134
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,19567
Başarı Sıralaması: 138
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.