2024 Sakarya Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810147

Sakarya Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810147

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sakarya Üniversitesi Fizik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Fen Fakültesi   Fizik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü tercih kod numarası 108810147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik    Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik    Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü Taban Puanı: 289,97390

Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü Başarı Sıralaması: 368.506

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810147   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,97390

Başarı Sıralaması: 368.506

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,20341

Başarı Sıralaması:  431.083

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,86610

Başarı Sıralaması:  416

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Fizik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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