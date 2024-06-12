2024 Sakarya Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108890178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108890178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 385,61270
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 129.538
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108890178
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,61270
Başarı Sıralaması: 129.538
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,36311
Başarı Sıralaması: 149.512
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 295,22711
Başarı Sıralaması : 172.6
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 26
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,94616
Başarı Sıralaması: 182
Kontenjan 2020 : 25+1
Yerleşen 2020 : 26
Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.