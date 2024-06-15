2024 Sakarya Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108810792

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108810792 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 322,27477

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 217.658

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810792

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,27477

Başarı Sıralaması: 217.658

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,99295

Başarı Sıralaması: 201.26

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,52015

Başarı Sıralaması : 191.18

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,82595

Başarı Sıralaması: 149

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.