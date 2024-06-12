2024 Sakarya Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810729

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810729

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi   Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 416,29101

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 91.56

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810729   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,29101

Başarı Sıralaması: 91.56

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,64626

Başarı Sıralaması:  105.347

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,99881

Başarı Sıralaması :  133.505

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,66328

Başarı Sıralaması:  149

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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