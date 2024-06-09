2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111091171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 111091171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 386,32075
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 68.949
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111091171
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,32075
Başarı Sıralaması: 68.949
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,65839
Başarı Sıralaması: 77.012
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 333,23243
Başarı Sıralaması : 74.163
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,73415
Başarı Sıralaması: 43.4
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.