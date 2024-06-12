2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111091393

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü tercih kod numarası 111091393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü , Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortez ve Protez Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortez ve Protez Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban Puanı: 297,71407

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Başarı Sıralaması: 336.386

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091393

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,71407

Başarı Sıralaması: 336.386

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,80488

Başarı Sıralaması: 320.211

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,22068

Başarı Sıralaması : 317.544

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,96063

Başarı Sıralaması: 316

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.