2024 Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111091158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111091158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Gülhane Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 166 kişi yerleşmiştir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 384,91259

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 166

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 130.514

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091158

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülhane Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,91259

Başarı Sıralaması: 130.514

Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 166

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,61492

Başarı Sıralaması: 132.14

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,21339

Başarı Sıralaması : 125.906

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,94318

Başarı Sıralaması: 128

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.