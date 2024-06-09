2024 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205110135

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205110135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi   Yönetim Bilimleri Fakültesi   Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü tercih kod numarası 205110135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü kontenjanı 65+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilimleri Programları  Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü Taban Puanı: 357,14692

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü Başarı Sıralaması: 139.018

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110135   

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,14692

Başarı Sıralaması: 139.018

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,76177

Başarı Sıralaması:  144.799

Kontenjan 2022:  65+0

Yerleşen 2022: 65

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,57072

Başarı Sıralaması :  199.431

Kontenjan 2021 :  65+0

Yerleşen 2021 : 65

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,98884

Başarı Sıralaması:  217

Kontenjan 2020 :  46+0

Yerleşen 2020 : 46

taban-taban-puanlari.jpg

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301424
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301424
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512741
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512741
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710727
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710727
2024 İstanbul Aydın Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202412525
2024 İstanbul Aydın Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202412525
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı