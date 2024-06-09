2024 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205110144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 27+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 523,20140

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 330

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110144

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 523,20140

Başarı Sıralaması: 330

Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 513,87173

Başarı Sıralaması: 524

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 472,38336

Başarı Sıralaması : 397

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,76495

Başarı Sıralaması: 562

Kontenjan 2020 : 24+0

Yerleşen 2020 : 24

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.