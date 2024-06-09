2024 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205110144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 27+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 523,20140
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 330
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205110144
ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi
FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 523,20140
Başarı Sıralaması: 330
Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+3+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 513,87173
Başarı Sıralaması: 524
Kontenjan 2022: 30+0
Yerleşen 2022: 30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 472,38336
Başarı Sıralaması : 397
Kontenjan 2021 : 30+0
Yerleşen 2021 : 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,76495
Başarı Sıralaması: 562
Kontenjan 2020 : 24+0
Yerleşen 2020 : 24
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.