2024 Sabancı Üni. Yönetim Bilimleri Programları Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205110153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 70+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 444,54913
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 70
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 7.598
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205110153
ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi
FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 444,54913
Başarı Sıralaması: 7.598
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 70
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 447,54876
Başarı Sıralaması: 9.372
Kontenjan 2022: 70+0
Yerleşen 2022: 70
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 366,80429
Başarı Sıralaması : 28.653
Kontenjan 2021 : 70+0
Yerleşen 2021 : 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,10629
Başarı Sıralaması: 67.9
Kontenjan 2020 : 90+0
Yerleşen 2020 : 90
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.