2024 Sabancı Üni. Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205110074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü tercih kod numarası 205110074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü kontenjanı 27+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

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Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Taban Puanı: 517,31391

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 478

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110074

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 517,31391

Başarı Sıralaması: 478

Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,27549

Başarı Sıralaması: 672

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 453,97743

Başarı Sıralaması : 844

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,94451

Başarı Sıralaması: 737

Kontenjan 2020 : 23+0

Yerleşen 2020 : 23

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.