2024 Sabancı Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205110092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 245+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümüne 245 kişi yerleşmiştir.

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Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 412,70143

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 245

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 95.597

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110092

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,70143

Başarı Sıralaması: 95.597

Kontenjan 2023 – 2024 : 245+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 245

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,93967

Başarı Sıralaması: 93.146

Kontenjan 2022: 245+0

Yerleşen 2022: 245

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,07404

Başarı Sıralaması : 109.921

Kontenjan 2021 : 257+0

Yerleşen 2021 : 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,36670

Başarı Sıralaması: 112

Kontenjan 2020 : 242+0

Yerleşen 2020 : 242

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.