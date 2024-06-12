2024 Sabancı Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205110117

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sabancı Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205110117

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 81+0+4+0+1 kişidir. 2023 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümüne 86 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 540,27125

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 86

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 1.436

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110117   

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 540,27125

Başarı Sıralaması: 1.436

Kontenjan 2023 – 2024 : 81+0+4+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 86

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 539,99685

Başarı Sıralaması:  1.054

Kontenjan 2022:  85+0

Yerleşen 2022: 85

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 501,27981

Başarı Sıralaması :  1.316

Kontenjan 2021 :  75+0

Yerleşen 2021 : 75

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 535,93080

Başarı Sıralaması:  1.6

Kontenjan 2020 :  71+0

Yerleşen 2020 : 71

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Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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