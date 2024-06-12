2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108710112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108710112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 487,15284
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.217
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108710112
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 487,15284
Başarı Sıralaması: 27.217
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 144
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,54367
Başarı Sıralaması: 28.283
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,11379
Başarı Sıralaması : 21.386
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,14336
Başarı Sıralaması: 19.5
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.