2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108710112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108710112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 487,15284

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.217

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710112

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 487,15284

Başarı Sıralaması: 27.217

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 144

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,54367

Başarı Sıralaması: 28.283

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,11379

Başarı Sıralaması : 21.386

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,14336

Başarı Sıralaması: 19.5

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.