2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108710209

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108710209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize  ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 108710209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 168 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 276,33595

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 168

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 541.48

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710209   

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 276,33595

Başarı Sıralaması: 541.48

Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 168

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,79432

Başarı Sıralaması:  314.58

Kontenjan 2022:  160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 255,51102

Başarı Sıralaması :  313.066

Kontenjan 2021 :  160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,36670

Başarı Sıralaması:  154

Kontenjan 2020 :  180+5

Yerleşen 2020 : 185

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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