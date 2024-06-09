2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108790055

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108790055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize  ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108790055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 398,38835

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 47.627

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108790055   

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,38835

Başarı Sıralaması: 47.627

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,05255

Başarı Sıralaması:  57.484

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,06934

Başarı Sıralaması :  71.001

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,86149

Başarı Sıralaması:  28.2

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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