2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108710342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü , Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 238,65362

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.028.371

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710342

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,65362

Başarı Sıralaması: 1.028.371

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,72078

Başarı Sıralaması: 1.050.947

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,40630

Başarı Sıralaması: 942

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.