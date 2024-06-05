2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710396

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108710396 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 351,23196

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 49.521

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710396

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,23196

Başarı Sıralaması: 49.521

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,81740

Başarı Sıralaması: 42.752

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 312,53782

Başarı Sıralaması : 39.447

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,45287

Başarı Sıralaması: 32.1

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.