2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710378

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize  ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 108710378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü , Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 292,89109

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 355.969

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710378   

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,89109

Başarı Sıralaması: 355.969

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,45230

Başarı Sıralaması:  321.382

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,97542

Başarı Sıralaması :  334.91

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,06832

Başarı Sıralaması:  264

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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