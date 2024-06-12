2024 Piri Reis Üni. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204910209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204910209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

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Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,31657

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 172.76

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910209

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,31657

Başarı Sıralaması: 172.76

Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,82145

Başarı Sıralaması: 213.612

Kontenjan 2022: 62+0

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,08682

Başarı Sıralaması : 249.321

Kontenjan 2021 : 57+0

Yerleşen 2021 : 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,92450

Başarı Sıralaması: 216

Kontenjan 2020 : 52+0

Yerleşen 2020 : 52

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.