2024 Piri Reis Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204910351

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Piri Reis Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204910351

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 204910351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 379,36199

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 83.337

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910351   

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,36199

Başarı Sıralaması: 83.337

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,10539

Başarı Sıralaması:  133.222

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,03045

Başarı Sıralaması :  163.526

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,82984

Başarı Sıralaması:  135

Kontenjan 2020 :  11+0

Yerleşen 2020 : 11

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Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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