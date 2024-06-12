2024 Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610352

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108610352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 505,21294
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15.468
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610352
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 505,21294
Başarı Sıralaması: 15.468
Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 246
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,47149
Başarı Sıralaması: 15.314
Kontenjan 2022: 240+6
Yerleşen 2022: 246
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 447,68300
Başarı Sıralaması : 12.943
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 506,35889
Başarı Sıralaması: 11.9
Kontenjan 2020 : 220+6
Yerleşen 2020 : 226
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.