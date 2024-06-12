2024 Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610352

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610352

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Pamukkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108610352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 505,21294

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15.468

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610352   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 505,21294

Başarı Sıralaması: 15.468

Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 246

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,47149

Başarı Sıralaması:  15.314

Kontenjan 2022:  240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 447,68300

Başarı Sıralaması :  12.943

Kontenjan 2021 :  230+6

Yerleşen 2021 : 236

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,35889

Başarı Sıralaması:  11.9

Kontenjan 2020 :  220+6

Yerleşen 2020 : 226

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Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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