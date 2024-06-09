2024 Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108690275

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 108690275 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sermaye Piyasası Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 237,17698

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Başarı Sıralaması: 1.047.666

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690275

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,17698

Başarı Sıralaması: 1.047.666

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,53918

Başarı Sıralaması: 1.137.192

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.