2024 Pamukkale Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 108610131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 306,62829
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 303.561
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610131
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,62829
Başarı Sıralaması: 303.561
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,30259
Başarı Sıralaması: 311.862
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 237,48124
Başarı Sıralaması : 341.142
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,83965
Başarı Sıralaması: 339
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.