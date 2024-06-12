2024 Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108610828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 167 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,83404

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 167

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146.819

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610828

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,83404

Başarı Sıralaması: 146.819

Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 167

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,19225

Başarı Sıralaması: 148.269

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,28493

Başarı Sıralaması : 145.704

Kontenjan 2021 : 160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,88538

Başarı Sıralaması: 147

Kontenjan 2020 : 170+5

Yerleşen 2020 : 175

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.