2024 Pamukkale Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 108610113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 288,19093
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 376.364
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610113
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 288,19093
Başarı Sıralaması: 376.364
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,79841
Başarı Sıralaması: 413.274
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,91673
Başarı Sıralaması: 440
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.