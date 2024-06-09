2024 Pamukkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610413

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610413

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Ekonometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü tercih kod numarası 108610413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ekonometri  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Taban Puanı: 253,76472

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 841.478

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610413   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,76472

Başarı Sıralaması: 841.478

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,66471

Başarı Sıralaması:  894.298

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,06427

Başarı Sıralaması:  792

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Ekonometri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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