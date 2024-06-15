2024 Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108690251

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108690251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Coğrafya  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü tercih kod numarası 108690251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Taban Puanı: 267,45977

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Başarı Sıralaması: 626.982

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690251   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,45977

Başarı Sıralaması: 626.982

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,72263

Başarı Sıralaması:  289.817

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,26855

Başarı Sıralaması :  354.24

Kontenjan 2021 :  2+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Coğrafya  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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