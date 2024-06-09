2024 Pamukkale Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108690260

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108690260 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 287,94497

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 504.134

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690260

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,94497

Başarı Sıralaması: 504.134

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,37422

Başarı Sıralaması: 501.11

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 201,74012

Başarı Sıralaması : 586.991

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.