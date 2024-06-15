2024 Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108630153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108630153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 301,54693
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 338.321
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108630153
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 301,54693
Başarı Sıralaması: 338.321
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,72073
Başarı Sıralaması: 341.824
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 245,50529
Başarı Sıralaması : 380.815
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,24774
Başarı Sıralaması: 270
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.