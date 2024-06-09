2024 Pamukkale Üni. Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108690259

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108690259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 235,93442
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.064.308
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108690259
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 235,93442
Başarı Sıralaması: 1.064.308
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,97763
Başarı Sıralaması: 927.911
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.