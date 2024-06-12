2024 Pamukkale Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610573

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610573

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108610573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 323,68607

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 250.798

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610573   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,68607

Başarı Sıralaması: 250.798

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,99270

Başarı Sıralaması:  296.671

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 7

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Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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