2024 Pamukkale Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108690155

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108690155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108690155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 242,30215

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 981.147

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690155   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,30215

Başarı Sıralaması: 981.147

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,52998

Başarı Sıralaması:  933.575

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,59484

Başarı Sıralaması:  922

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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