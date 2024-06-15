2024 Pamukkale Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108610634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 108610634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 311,58529

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 274.905

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610634

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,58529

Başarı Sıralaması: 274.905

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,22855

Başarı Sıralaması: 251.173

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,87060

Başarı Sıralaması : 242.211

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,01153

Başarı Sıralaması: 189

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.