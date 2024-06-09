2024 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810731

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 204810731 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü , Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 487,39085
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 1.812
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810731
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 487,39085
Başarı Sıralaması: 1.812
Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 487,36320
Başarı Sıralaması: 2.102
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 423,70522
Başarı Sıralaması : 3.186
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,05817
Başarı Sıralaması: 3.12
Kontenjan 2020 : 7+0
Yerleşen 2020 : 7
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.