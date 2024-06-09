2024 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204811014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 204811014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 496,55027
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 1.292
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204811014
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 496,55027
Başarı Sıralaması: 1.292
Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,09818
Başarı Sıralaması: 1.867
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 430,41634
Başarı Sıralaması : 2.395
Kontenjan 2021 : 4+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 483,86921
Başarı Sıralaması: 1.74
Kontenjan 2020 : 3+0
Yerleşen 2020 : 3
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.