2024 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204811023

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204811023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Uluslararası Finans  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü tercih kod numarası 204811023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans  Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans  Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü Taban Puanı: 315,96911

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü Başarı Sıralaması: 311.181

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204811023   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,96911

Başarı Sıralaması: 311.181

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,01022

Başarı Sıralaması:  305.322

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,29682

Başarı Sıralaması :  311.44

Kontenjan 2021 :  25+0

Yerleşen 2021 : 25

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,58291

Başarı Sıralaması:  319

Kontenjan 2020 :  19+0

Yerleşen 2020 : 19

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Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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