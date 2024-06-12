2024 Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204811077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204811077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

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Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 543,23776

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 948

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204811077

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 543,23776

Başarı Sıralaması: 948

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 537,71229

Başarı Sıralaması: 1.45

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 492,18788

Başarı Sıralaması : 2.111

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 532,88237

Başarı Sıralaması: 2.18

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.