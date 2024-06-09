2024 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810088

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Otel Yöneticiliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü tercih kod numarası 204810088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otel Yöneticiliği  Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Otel Yöneticiliği  Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü Taban Puanı: 457,60584

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 4.969

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810088   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,60584

Başarı Sıralaması: 4.969

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,88164

Başarı Sıralaması:  32.703

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,92057

Başarı Sıralaması :  33.589

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,98437

Başarı Sıralaması:  29.1

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

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Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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