2024 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810855

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204810855 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

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Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 330,80423

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 232.008

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810855

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,80423

Başarı Sıralaması: 232.008

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,04734

Başarı Sıralaması: 202.58

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,24658

Başarı Sıralaması : 188.743

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,84386

Başarı Sıralaması: 186

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.