2024 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810864

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810864

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204810864 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 466,42048

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 43.602

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810864   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,42048

Başarı Sıralaması: 43.602

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,97447

Başarı Sıralaması:  48.864

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,30186

Başarı Sıralaması :  47.485

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,51441

Başarı Sıralaması:  46.3

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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