2024 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 204810397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Girişimcilik Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Girişimcilik Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

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Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 305,22965

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 376.783

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810397

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,22965

Başarı Sıralaması: 376.783

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,78451

Başarı Sıralaması: 332.754

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: 18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,57816

Başarı Sıralaması : 339.112

Kontenjan 2021 : 18+0

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,38444

Başarı Sıralaması: 339

Kontenjan 2020 : 18+0

Yerleşen 2020 : 18

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.