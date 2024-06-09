2024 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 204810397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Girişimcilik Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Girişimcilik Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 305,22965
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 376.783
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810397
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 305,22965
Başarı Sıralaması: 376.783
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 20
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,78451
Başarı Sıralaması: 332.754
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: 18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,57816
Başarı Sıralaması : 339.112
Kontenjan 2021 : 18+0
Yerleşen 2021 : 18
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,38444
Başarı Sıralaması: 339
Kontenjan 2020 : 18+0
Yerleşen 2020 : 18
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.