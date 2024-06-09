2024 Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810343

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204810343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Ekonomi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü tercih kod numarası 204810343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi  Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi  Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Taban Puanı: 347,41117

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Başarı Sıralaması: 170.09

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810343   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,41117

Başarı Sıralaması: 170.09

Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,12546

Başarı Sıralaması:  182.338

Kontenjan 2022:  29+0

Yerleşen 2022: 29

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,64595

Başarı Sıralaması :  222.797

Kontenjan 2021 :  32+0

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,48698

Başarı Sıralaması:  235

Kontenjan 2020 :  31+0

Yerleşen 2020 : 31

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Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Ekonomi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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