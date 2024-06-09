2024 Özyeğin Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204890054

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Özyeğin Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204890054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204890054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 291,46420

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 475.932

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204890054   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,46420

Başarı Sıralaması: 475.932

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,92281

Başarı Sıralaması:  281.231

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,77896

Başarı Sıralaması :  292.557

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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