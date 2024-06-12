2024 Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209110124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 209110124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 477,68805

Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 34.39

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110124

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 477,68805

Başarı Sıralaması: 34.39

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,44029

Başarı Sıralaması: 40.963

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.