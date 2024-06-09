2024 Ostim Teknik Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209110043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 209110043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 387,58213
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 66.493
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209110043
ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,58213
Başarı Sıralaması: 66.493
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,14986
Başarı Sıralaması: 103.804
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 294,07319
Başarı Sıralaması : 169.756
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,78455
Başarı Sıralaması: 205
Kontenjan 2020 : 9+0
Yerleşen 2020 : 9
Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.