2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108510071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108510071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 294,56112

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 388.214

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108510071

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,56112

Başarı Sıralaması: 388.214

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,73238

Başarı Sıralaması: 362.988

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,44367

Başarı Sıralaması : 381.263

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,41789

Başarı Sıralaması: 318

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.