2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108570491

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108570491

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 108570491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 228,56821

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.164.980

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570491   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,56821

Başarı Sıralaması: 1.164.980

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,04272

Başarı Sıralaması:  1.115.913

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,80283

Başarı Sıralaması:  960

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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