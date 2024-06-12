2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108570527

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108570527

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 108570527 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü , Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 218,94305

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 947.33

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570527   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,94305

Başarı Sıralaması: 947.33

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,47542

Başarı Sıralaması:  1.087.969

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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